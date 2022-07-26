Евгения Медведева рассказала, от чего «дико загоняется»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) Евгения Медведева рассказала о своих личных переживаниях. По словам спортсменки, она «дико загоняется», когда ей долго не отвечают на сообщения.
«На самом деле мне много за что стыдно. В ежедневных бытовых ситуациях я дико неуверенный в себе человек. Мне постоянно кажется, будто я что-то не так сказала, что всё испортила.
Постоянно рефлексирую, особенно с людьми, которые мне дороги. Когда меня игнорируют в сообщениях пару часов, я дико загоняюсь», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.
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