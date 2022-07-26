Алина Загитова показала, как готовится к шоу «Аленький цветочек»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своём телеграм-канале показала видео тренировки перед шоу «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

В роли Настеньки в шоу Татьяны Навки этим летом уже выступали Виктория Синицина и Камила Валиева. В августе главной героиней станет Загитова. Роль принца исполнит олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв. Вместе с ним Алина и отрабатывает парные элементы.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Алина учится на факультете журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, работает на телевидении в качестве ведущей и журналистки, участвует в ледовых шоу, тренируется вместе с другими фигуристками в группе Этери Тутберидзе.