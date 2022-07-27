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19-летняя Елизавета Нугуманова выложила селфи в купальнике и рубашке. Фото

19-летняя Елизавета Нугуманова выложила селфи в купальнике и рубашке. Фото
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19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи в купальнике и рубашке.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Ну что за красотка! Держите меня семеро».
«Лиза, своими нарядами попадаешь в самое сердце. Ты восхитительна».
«Красотка невероятная».
«Как красиво смотришься на фотографиях. Замечательная, неповторимая красавица».

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.

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