19-летняя Елизавета Нугуманова выложила селфи в купальнике и рубашке. Фото

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи в купальнике и рубашке.
Фото: из личного архива елизаветы нугумановой
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Ну что за красотка! Держите меня семеро».
«Лиза, своими нарядами попадаешь в самое сердце. Ты восхитительна».
«Красотка невероятная».
«Как красиво смотришься на фотографиях. Замечательная, неповторимая красавица».
Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.
Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам:
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