Алина Загитова рассказала, как Этери Тутберидзе выгнала её из группы после травм

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как заслуженный тренер России Этери Тутберидзе выгнала её из группы после того, как спортсменка получила травмы. По словам Загитовой, это было вскоре после её зачисления в группу Тутберидзе.

«Не хотелось ли уйти? Нет, но меня же выгнали. Как Этери Георгиевна говорит, я была ленивая. До 12 лет я занималась фигурным катанием в Ижевске — в провинции, от нас там не так много требовали. И в тот момент, когда я попала в группу Тутберидзе, мне казалось, что я выжимаю из себя максимально возможное. Но, видимо, этого было недостаточно.

Я не привыкла ещё к таким нагрузкам, не понимала, чего от меня хотят. Но вот у меня начали получаться какие-то тройные прыжки (в Ижевске я их не делала). И тут на тренировке я сломала руку в районе запястья. Поехала на соревнования со специальной лёгкой лангеткой, сломала там ещё и ногу. Вернулась домой в Ижевск с двумя гипсами — восстанавливаться после травм.

Прошло время. Гипсы сняли, я чуть-чуть потренировалась в родном городе и поехала в Москву. И на первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: «Я вас выгоняю». Конечно, я расстроилась. Но что делать? Перешла к другому тренеру на этом же катке — Анне Царёвой. Я ей тоже очень благодарна, потому что она взяла меня в такой сложный период. Но у меня многое не получалось.

Тогда я решила вернуться домой в Ижевск. Мы с бабушкой купили букет, пришли к Этери Георгиевне подарить цветы, поблагодарить её и попрощаться, сказать: «Мы уезжаем из Москвы, спасибо вам за всё». А она говорит: «Давайте ещё раз попробуем». Почему она приняла такое решение, не знаю, это, наверное, лучше у неё спросить», — цитирует Алину «7 дней».

Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам: