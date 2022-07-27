Жулин: о продолжении карьеры Синициной и Кацалапова говорить пока рано

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что олимпийские чемпионы в командном турнире и серебряные призёры Игр-2022 в Пекине в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут участвовать в контрольных прокатах, которые пройдут в Москве 24–25 сентября.

Синицина и Кацалапов начали предсезонную подготовку в Сочи 2 июля.

«Работа на сборах прошла нормально, программы находятся в процессе постановки. Вика с Никитой собираются принять участие в контрольных прокатах, но о продолжении карьеры говорить пока рано. Сейчас большие проблемы с мотивацией. Заставлять себя кататься на внутренних соревнованиях с той же выкладкой, что и на международных, — здесь пока я вижу момент, который может помешать.

Тяжело ли готовить спортсменов в таких условиях? Да нет, наверное, то же самое. Я думаю, будет сильно отличаться, когда пройдут прокаты и когда надо будет заставлять себя катать целиком. Там будет посложней», — приводит слова Жулина «Матч ТВ».

На данный момент российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.