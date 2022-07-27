Александр Самарин завершил сбор в Ереване чистым четверным лутцем
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Российский фигурист Александр Самарин отчитался о работе, проделанной на сборе в Ереване (Армения), исполнив три элемента ультра-си: четверной тулуп, тройной аксель и четверной лутц.
«Чутка прыг-скоков с заключительной тренировки на нашем сборе! Было продуктивно», — написал Самарин в своём телеграм-канале.
24-летний Самарин тренируется в группе Светланы Соколовской. Александр — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России. В последние два сезона из-за преследовавших его травм фигурист выступал не слишком удачно, но к сезону-2022/2023 Самарин подходит в хорошей форме.
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