Александр Самарин завершил сбор в Ереване чистым четверным лутцем

Российский фигурист Александр Самарин отчитался о работе, проделанной на сборе в Ереване (Армения), исполнив три элемента ультра-си: четверной тулуп, тройной аксель и четверной лутц.

«Чутка прыг-скоков с заключительной тренировки на нашем сборе! Было продуктивно», — написал Самарин в своём телеграм-канале.

24-летний Самарин тренируется в группе Светланы Соколовской. Александр — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup 2019, четырёхкратный призёр чемпионатов России. В последние два сезона из-за преследовавших его травм фигурист выступал не слишком удачно, но к сезону-2022/2023 Самарин подходит в хорошей форме.