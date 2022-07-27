Мария Бутырская сравнила свои гонорары с заработком Евгении Медведевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании (1999 год) Мария Бутырская рассказала, сколько зарабатывала во время спортивной карьеры.
Накануне двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что получила $ 24 тыс. за золото чемпионата мира.
«В моё время были не меньшие деньги. У нас всё было официально. Единственное, не помню, сколько стоил чемпионат Европы. Чемпионат мира когда я выиграла, это было $ 50 тыс., но не будем забывать, что в зависимости от страны, где проходили соревнования, был налоговый вычет. Обычно что-то около 20%, но в США и Канаде — до 30%.
После этого из оставшейся суммы 10% у нас забирала федерация. И уже после от того, что оставалось, мы обязаны были 30% поделиться с тренерами.
Я всегда плюс-минус знала порядок сумм. Просто точные цифры зависели от страны, где всё происходило. Выиграть этап Гран-при стоило $ 30 тыс., только Европу не помню, $ 20 тыс., наверное», — приводит слова Бутырской «Газета.Ru».
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