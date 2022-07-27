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Александра Трусова и Марк Кондратюк совершили экстремальный полёт в Сочи

Александра Трусова и Марк Кондратюк совершили экстремальный полёт в Сочи
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Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк вместе прокатились на экстремальном аттракционе в Сочи.

Чтобы очень быстро спуститься в сочинский Skypark, Александра и Марк воспользовались аттракционом Megatroll и совершили захватывающий дух полёт над ущельем на высоте 200 метров со скоростью 120 км/ч. Видео фигуристка разместила в своих соцсетях.

В 2022 году Трусова и Кондратюк вместе выступали на Олимпийских играх в Пекине. Марк помог сборной России выиграть командный турнир, а Александра стала серебряным призёром в личных соревнованиях. В межсезонье стало известно о романтических отношениях между фигуристами, которые не стали скрывать свои чувства от болельщиков. Марк и Саша часто появляются вместе, выступают в одних ледовых шоу.

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