Александра Трусова и Марк Кондратюк совершили экстремальный полёт в Сочи
Поделиться
Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк вместе прокатились на экстремальном аттракционе в Сочи.
Чтобы очень быстро спуститься в сочинский Skypark, Александра и Марк воспользовались аттракционом Megatroll и совершили захватывающий дух полёт над ущельем на высоте 200 метров со скоростью 120 км/ч. Видео фигуристка разместила в своих соцсетях.
В 2022 году Трусова и Кондратюк вместе выступали на Олимпийских играх в Пекине. Марк помог сборной России выиграть командный турнир, а Александра стала серебряным призёром в личных соревнованиях. В межсезонье стало известно о романтических отношениях между фигуристами, которые не стали скрывать свои чувства от болельщиков. Марк и Саша часто появляются вместе, выступают в одних ледовых шоу.
Комментарии
- 27 июля 2022
-
22:27
-
22:18
-
21:48
-
20:51
-
20:27
-
19:09
-
18:55
-
18:06
-
15:46
-
15:08
-
13:37
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
08:03
-
07:24
-
00:05
- 26 июля 2022
-
23:34
-
22:56
-
20:44
-
20:18
-
19:31
-
18:51
-
16:59
-
16:44
-
16:24
-
15:25
-
14:33
-
14:00
-
13:31
-
13:06
-
12:39
-
11:34
-
11:07
Партнерский контент