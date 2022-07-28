Дизайнер выделила одну фигуристку из сборной России, у которой уникальный стиль

Дизайнер Алёна Куклычёва высказала мнение, что чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева обладает уникальным стилем.

«Мне нравится, как выглядит Туктамышева. Она очень выделяется. И главное, что ей идёт. Если оденешь кому-то другому её платья — это будет не то. Да, её критикуют за то, что она оголяет живот, слишком открыто. Но, во-первых, она взрослая девушка. Во-вторых, она красавица, ей есть что показать. Своими костюмами она выражает себя, она ни на кого не похожа, её ни с кем не перепутаешь. Её стиль уникален, он не похож на чей-то ещё», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Как создаются костюмы для фигурного катания? И почему платье может вызвать скандал? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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