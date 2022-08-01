Татьяна Тарасова отреагировала на эмоциональный пост Этери Тутберидзе об отстранении

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на пост в социальных сетях заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе эмоционально высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований. В частности, специалист заявила следующее: «Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд».

Тарасова поддержала идею Тутберидзе.

«Лично я поддерживаю Этери Тутберидзе в вопросе рейтингов и титулов. Это очень хорошее предложение с её стороны», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Также посмотрите видео, как чемпионка ОИ Алина Загитова отрабатывает парные элементы: