Яна Рудковская высказалась об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка
Поделиться
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что думает об отношениях серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и чемпиона Игр-2022 в командных соревнованиях Марка Кондратюка.
«Прекрасные ребята: очень добрые и душевные. Я весь тур наблюдала за ними и радовалась. Они очень красивая пара. Я считаю, что иметь такую девушку, как Саша Трусова, — это большая ответственность и большая удача», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».
Также Рудковская прокомментировала слова Плющенко о Трусовой, который сравнил её с Криштиану Роналду.
Новость по темеРудковская: муж сказал — у Трусовой «физика» лучше, чем у Роналду. Слова великого Плющенко
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
Комментарии
- 1 августа 2022
-
12:16
-
12:00
-
11:27
-
11:05
-
08:45
-
08:04
- 31 июля 2022
-
23:37
-
22:38
-
22:06
-
21:27
-
19:45
-
16:01
-
14:38
-
10:15
- 30 июля 2022
-
21:45
-
21:15
-
19:03
-
17:50
-
17:23
-
16:19
-
01:45
- 29 июля 2022
-
23:46
-
22:57
-
20:50
-
19:34
-
18:01
-
15:01
-
13:53
-
08:44
-
08:15
- 28 июля 2022
-
23:26
-
21:45
-
20:31
-
20:22
-
16:37
Партнерский контент