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Яна Рудковская высказалась об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка

Яна Рудковская высказалась об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что думает об отношениях серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и чемпиона Игр-2022 в командных соревнованиях Марка Кондратюка.

«Прекрасные ребята: очень добрые и душевные. Я весь тур наблюдала за ними и радовалась. Они очень красивая пара. Я считаю, что иметь такую девушку, как Саша Трусова, — это большая ответственность и большая удача», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Также Рудковская прокомментировала слова Плющенко о Трусовой, который сравнил её с Криштиану Роналду.

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