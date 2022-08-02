«Не нужно принижать чьи-то достоинства». Слуцкая — о реакции Трусовой на серебро ОИ-2022

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о ситуации с распределением медалей Игр-2022 в женском одиночном катании.
По сумме двух выступлений Александра Трусова, приземлившая в произвольной программе пять четверных прыжков, уступила Анне Щербаковой, которая уверенно откатала обе программы. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) Слуцкая заняла второе место, проиграв одним судейским голосом американке Саре Хьюз.
«Это жизнь, это спорт. Ситуации, правда, разные, поэтому не сравнивала бы. Я никак не могла выиграть на том континенте, а Саша допустила грубую ошибку. Мне она очень импонирует, как и вся первая десятка чемпионата России, но у неё было падение в первый день соревнований. Если бы в наше время ты упал в короткой программе, то улетел бы на 10-12-е место и про призы вообще забыл. Даже если бы ты сделал пять оборотов, всё равно бы не выиграл. По тем правилам и тому судейству любая помарка могла стоить медали, уже не говоря про падения.
Я думаю, что Трусова это тоже понимает, и поэтому ей было обидно. Девчонка рисковая, хотела доказать себе и всему миру, что она может. И Саша действительно очень сильная спортсменка. Но если бы она не пошла на риск в первый день и чисто откатала программу без ошибок, то заняла бы своё третье или второе место после короткой программы и тогда, безусловно, выиграла бы с тем набором, который у неё был. Но это зловещее падение в короткой программе её подвело.
Анечка чисто откатала две программы — без сучка, без задоринки. Ей хватило баллов, чтобы победить. Я считаю, что Щербакова — яркая и достойная победительница Олимпийских игр. Не нужно принижать чьи-то достоинства. Каждая была хороша в своём образе, своём катании. Ещё раз повторю — если бы не ошибка в короткой программе, то на верхней ступени пьедестала мы наверняка увидели бы Александру», — приводит слова Слуцкой Postnews.
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