«Надо искать дерьмо в себе». Откровенные слова Трусовой вызвали злость

Искренность и непосредственность Александры Трусовой в очередной раз обернулись ей боком. Стоило девушке признаться, насколько важно для неё было олимпийское золото и что она его заслужила, как поднялась волна осуждений. На фигуристку напали не только до глубины души возмущённые болельщики Анны Щербаковой, но и маститые эксперты в фигурном катании.

Татьяна Тарасова не преминула метнуть хлёсткой фразой и уверенно заявила, что никто из судей не ставил Сашу на первое место в Пекине (спойлер: она неправа). А Ирина Роднина нашла время объяснить, где получают золотые медали.



Поразительно, какая жестокая критика обрушилась на спортсменку за её честность. Но разве она не имеет права считать, что заслужила олимпийское золото?

«Глупости этой девочки»

В интервью Sport24 Саша откровенно поделилась мыслями о проигрыше на Олимпиаде. Она объяснила, что именно там добилась цели — прыгнуть пять четверных — и своим прокатом заслужила золотую медаль. При этом она подчеркнула: «Как я считаю». Выразила личное мнение, которое не пыталась возвести в ранг незыблемой истины. Однако открытая позиция Русской ракеты стала идеальной мишенью для хейта. Особенно резко отреагировали Ирина Роднина и Татьяна Тарасова.

Роднина назвала слова Саши глупостями, недостойными комментариев. Мол то, что зафиксировано на бумаге — обжалованию не подлежит.



«Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке», — приводит слова Родниной Sport24.

Довольно жёстко фигуристку осудила и Тарасова, хотя и признала, что в случае чистого проката Саша точно стала бы олимпийской чемпионкой. Но раз чистого проката не было, то и пенять ей нужно лишь на себя. Искать, мягко перефразируя Татьяну Анатольевну, «проблемы» внутри, а не снаружи.



«Это её мнение. Был хоть один судья, который поставил её на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всём надо саму себя.



Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперёд. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы её. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чём-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа», — цитирует Тарасову Sport24.

Александра Трусова на Олимпиаде Фото: Getty Images

В последнее время совет про «поиски говна в себе» пользуется спросом в фигурном катании. До Трусовой то же самое адресовали её подруге и соратнице Елизавете Нугумановой. Героем столь «мудрого» совета тогда выступил Алексей Ягудин (не забыв упомянуть, что почерпнул его у Тарасовой). Правда, Лиза свою порцию критики получила за смелость открыть давно назревший конфликт с командой Евгения Рукавицына. А Саша — за то, что честно рассказала о своих чувствах и личных разочарованиях. Никого при этом она не упоминала, не обвиняла, говорила лишь о себе. Но критикуют её так, будто она требует пересмотра результатов или намерена судиться.



Быть искренней — неблагодарное дело.

«Был хоть один судья, который поставил её на первое место?»

При этом слова наших экспертов тоже бывают далеки от истины. Например, Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что ни один судья не поставил Сашу на первое место. Однако это не совсем так. Короткая и произвольная считаются отдельно, и как раз по итогам произвольной пятеро судей отдали первое место Саше. Четыре — Ане. В короткой же практически безоговорочным лидером назначили Камилу Валиеву (канадский судья был единственным, кто выбрал вместо Камилы японку Каори Сакамото). Поэтому говорить, что никто из судей не поставил Сашу на первое место, бессмысленно и некорректно.



Если уж докапываться до сути, то австрийский судья Бернард Джаст однозначно посчитал олимпийской чемпионкой Трусову. Он оценивал и короткую, и произвольную программы, и в общей сумме выставил Саше 249,11 балла, а Ане — 247,67.

Александра Трусова в произвольной программе на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Обратите внимание, насколько эти оценки отличаются от официальных: 251,73 у Трусовой и 255,95 у Щербаковой. То есть даже если Бернард Джаст — тайный поклонник Русской ракеты, то он всё равно не завышал ей баллы и не старался утопить Щербакову. В произвольной он всем нашим девочкам выставил самые низкие баллы, и по правилам их не засчитали. Так что его симпатии явно относились к представительницам других стран. Помочь Саше он не пытался.



Олимпийское золото Саше присудила также канадская судья Дженис Хантер. За два проката она поставила ей 252,02 балла. Щербаковой — 252,01. Разница минимальна. Но в любом случае теперь понятно: нельзя заявлять, что никто на Олимпиаде не отдавал Саше первое место. Это неправда.

Трусова имеет право на разочарование

Нет смысла лукавить: прокат произвольной у Саши на Олимпиаде не был идеальным. Она приземлила все пять четверных, но допустила несколько помарок и пожертвовала значительной долей хореографии ради достижения запредельно высокой технической оценки. Но она совершила то, чего ни одна девушка в истории фигурного катания ещё не делала. И не факт, что кому-то удастся повторить нечто подобное на следующих Играх. Разве что самой Саше. Если она вдруг не откажется от части четверных, чтобы продемонстрировать, например, прыжок в пять оборотов.



Большой спорт — это про большие достижения. Саша как никто олицетворяет этот дух и раздвигает границы возможного. С чего бы ей принижать свои заслуги, рекорды? Она стремится к самой высокой планке и, естественно, достигнув её, надеется на высшую награду.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ужасно, что на неё нападают за то, что она смеет выражать недовольство серебряной медалью. Смеет говорить, что заслужила большего. Что ожидала золота за сложнейший контент и теперь разочарована. Неужели она должна притворяться, что всем довольна?



На самом деле все наши девочки в Пекине заслужили олимпийское золото. Каждая вправе была его ожидать. А не получив — расстроиться и не притворяться, что всё «ок». Не может быть всё «ок», когда убиваешься на тренировках, выдаёшь свой максимум на старте, а потом твои мечты рушатся за пару мгновений.

Выиграть олимпийское серебро, безусловно, очень круто. Но не стоит объяснять это Саше. Она сама всё прекрасно понимает. Просто это понимание неспособно избавить от разочарования. Она столько сил вложила в тот фантастический прокат с пятью квадами. И, конечно, она ждала золота. А кто бы не ждал?



Это было для неё важно. О чём она и сказала. Никого не трогала, не задевала. Просто хотела быть честной. И за это её бесконечно уважают и любят болельщики во всём мире.