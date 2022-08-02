ISU не планирует обсуждение заморозки мирового рейтинга из-за отстранения россиян

В Международном союзе конькобежцев (ISU) пока не планируют обсуждать заморозку мирового рейтинга фигуристов из-за отстранения российских спортсменов.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих социальных сетях заявила об абсурдности обновления рейтингов ISU и присваивании титулов на турнирах, в которых не участвуют российские спортсмены.

«В ISU пока не планируют обсуждение заморозки мирового рейтинга в условиях отстранения российских спортсменов», — приводит слова своего источника ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены с 1 марта отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за ситуации на Украине. Это касается не только фигуристов, но и конькобежцев, а также шорт-трекистов.