ISU не планирует обсуждение заморозки мирового рейтинга из-за отстранения россиян
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) пока не планируют обсуждать заморозку мирового рейтинга фигуристов из-за отстранения российских спортсменов.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих социальных сетях заявила об абсурдности обновления рейтингов ISU и присваивании титулов на турнирах, в которых не участвуют российские спортсмены.
«В ISU пока не планируют обсуждение заморозки мирового рейтинга в условиях отстранения российских спортсменов», — приводит слова своего источника ТАСС.
Российские и белорусские спортсмены с 1 марта отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за ситуации на Украине. Это касается не только фигуристов, но и конькобежцев, а также шорт-трекистов.
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