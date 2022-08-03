Михаил Коляда прилетел на тренировочный сбор в Куршевель

Российский фигурист Михаил Коляда прилетел в Куршевель (Франция). Именно в этом городе группа Алексея Мишина начинает тренировочный сбор. Об этом в социальных сетях сообщил сам фигурист.
«Bonjour! Мы на месте. Всем хорошего дня», – написал Коляда, сопроводив свои слова солнечной фотографией гор.
Фото: из социальных сетей Коляды
Михаил является серебряным призёром Олимпиады-2018 в командном турнире, а также призёром чемпионатов мира и Европы.
Недавно фигурист показал новую произвольную программу на мастер-классе в ледовом дворце курорта «Игора» и рассказал, кому она посвящена. Программа поставлена на музыку Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме» из оперы «Жизнь с идиотом».
Напомним, решением Международного союза конькобежцев (ISU) российские и белорусские фигуристы были отстранены от всех соревнований под эгидой организации.
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