Источник: Этери Тутберидзе опять улетела в США

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в третий раз за текущее межсезонье улетела в США. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник.
С какой целью Тутберидзе в третий раз улетела в США, не сообщается. Первый её визит в эту страну в 2022 году продлился больше месяца и закончился в конце июня. Она намеревалась прояснить вопрос с тренером своей дочери Дианы Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Во второй раз Тутберидзе летала в США в конце июля. Она пробыла в стране около недели.
Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин расстались со своим прежним тренером Игорем Шпильбандом. Также сообщалось, что расставание дуэта со специалистом произошло именно по инициативе Тутберидзе.
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
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