Татьяна Мишина: все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась о лишении России максимальной квоты на чемпионат мира.

Ранее ISU до минимума сократил число квот России на чемпионат мира – 2023. Дело в том, что отечественные фигуристы не участвовали в первенстве планеты 2022 года, так как были отстранены из-за ситуации на Украине. На ЧМ-2022 у России было максимальное число квот – по три в каждом виде. Максимальное представительство в мужском одиночном катании на ЧМ-2021 завоевали фигуристы группы Алексея и Татьяны Мишиных – Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«Я думаю, что это неправильное решение, несправедливое. Очень обидно. Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов. Когда ситуация изменится, мы заново будем добывать квоты, но будет очень трудно. Надо будет быть на голову сильнее, а это не всегда удаётся», – приводит слова Мишиной Metaratings.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Японии 20-26 марта 2023 года.