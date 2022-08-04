В ФФККР отреагировали на резкое сокращение квоты России на ЧМ по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал новость о том, что сборной России резко сократили квоту на чемпионат мира. Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. В каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта.

«Решили и решили. Пока нас никуда не допускают. Не о чем говорить. Вы задаёте очень абстрактный и неинтересный вопрос», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта.

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