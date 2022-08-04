Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке
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Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк опубликовал в своём телеграм-канале видео, где чисто исполняет четверной флип на тренировке. В сезоне-2021/2022 Марк в программах исполнял только четверные сальхов и тулуп.
Также Кондратюк исполнил связку с тройным акселем и поинтересовался у болельщиков: «Музыка. Есть идеи?»
Кондратюк стал известен после сезона-2021/2022. Сначала Марк подтвердил право России на третью путёвку на Олимпийские игры в мужском одиночном катании, став третьим на отборочном турнире. Затем Кондратюк выиграл чемпионаты России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине Марк помог сборной России завоевать золото командного турнира. В личных соревнованиях фигурист выступил менее удачно, заняв только 15-е место.
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