Наталья Забияко показала, как выглядит после 2,5-часовой тренировки. Фото

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как она выглядит после 2,5-часовой тренировки.
«2,5 часа тренировки», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива натальи забияко
Ранее сообщалось, что 27-летняя Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. 19 июля стало известно, что Канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.
Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
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