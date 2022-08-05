Камила Валиева обратилась к зрителям после шоу «Аленький цветочек»

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева попрощалась со зрителями после заключительного выступления в шоу «Аленький цветочек», где она исполняла роль Настеньки.



«Дорогие зрители, хочется просто поблагодарить вас за энергетику, которую вы нам даёте каждый день. С каждым выходом на лёд ты становишься более заряженным катать, радовать вас. Просто хочу поблагодарить вас от всей души. Спасибо вам большое. И, конечно же, хочется поблагодарить всех тех ребят, которые стоят тут. Без вас сказка не была бы сказкой», – сказала Валиева после спектакля.



Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.