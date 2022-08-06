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Актёр Безруков поддержал позицию Тутберидзе по отстранению российских фигуристов

Актёр Безруков поддержал позицию Тутберидзе по отстранению российских фигуристов
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Российский актёр Сергей Безруков поддержал заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая ранее резко высказалась в адрес мировых спортивных организаций по вопросу отстранения российских фигуристов.

«Как мы радовались и переживали за наших фигуристов ещё этой зимой на Олимпиаде, и как ловко от них избавились уже весной. Ещё и формулировка такая: «Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

Чему же они угрожали интересно? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно, страшно. Но в чём смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять», — написал Безруков в своём телеграм-канале

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