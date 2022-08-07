Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завёл собственный канал на YouTube
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, японский фигурист Юдзуру Ханю завёл собственный канал на YouTube и опубликовал в нём первое видео с названием: «Хорошее место для начала». Напомним, в июле 2022 года спортсмен объявил о завершении карьеры.
Своё первое золото ОИ Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).
Также великий фигурист является двукратным чемпионом мира, победителем командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпионом четырёх континентов 2020 года.
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