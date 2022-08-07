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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завёл собственный канал на YouTube

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завёл собственный канал на YouTube
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, японский фигурист Юдзуру Ханю завёл собственный канал на YouTube и опубликовал в нём первое видео с названием: «Хорошее место для начала». Напомним, в июле 2022 года спортсмен объявил о завершении карьеры.

Своё первое золото ОИ Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).

Также великий фигурист является двукратным чемпионом мира, победителем командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпионом четырёх континентов 2020 года.

«Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать? «Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать?
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