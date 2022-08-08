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«Понимаю тех, кому лучше горы вместо моря». Туктамышева показала новые фото из Куршевеля

«Понимаю тех, кому лучше горы вместо моря». Туктамышева показала новые фото из Куршевеля
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки, сделанные в Куршевеле (Франция). В настоящее время Туктамышева, которая входит в группу заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, находится в этом городе на сборах.

«Никогда не понимала людей, которые предпочитают горы вместо моря. Теперь понимаю...» — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

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