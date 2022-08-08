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Зеленский лишил украинца Петренко стипендии за участие в шоу Навки

Зеленский лишил украинца Петренко стипендии за участие в шоу Навки
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Президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона 1992 года в командном первенстве, украинского фигуриста Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в ледовом шоу в Сочи.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил выступления Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В свою очередь, Украинская федерация фигурного катания (УФФК) заявила, что исключила его из своего состава, назвав поведение бывшего спортсмена недопустимым. В спектакле Петренко играет роль отца главной героини Настеньки.

Сообщается, что фигурист уже прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов для национальных сборных команд по олимпийским видам спорта.

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