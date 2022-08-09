Алекса Книрим: всё ещё жду, когда командная олимпийская медаль окажется у меня

Американская фигуристка Алекса Книрим, выступающая в спортивной паре с Брэндоном Фрейзером, отреагировала на интервью россиянки Камилы Валиевой.
Камила выразила сожаление в связи с невозможностью участвовать в международных стартах, а также же добавила, что спорт — это про соревнования лучших с лучшими, а все лучшие находятся в России.
«Жаль, что я всё ещё жду, когда моя олимпийская медаль, завоёванная в командном турнире, окажется у меня», — написала Книрим на своей странице в «Твиттере».
После окончания олимпийского командного турнира в Пекине, завершившегося 8 февраля победой сборной России, стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Награждение было отложено до завершения расследования. Сборная США, в которую входила Книрим, заняла второе место.
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