Алекса Книрим: всё ещё жду, когда командная олимпийская медаль окажется у меня

Американская фигуристка Алекса Книрим, выступающая в спортивной паре с Брэндоном Фрейзером, отреагировала на интервью россиянки Камилы Валиевой.

Камила выразила сожаление в связи с невозможностью участвовать в международных стартах, а также же добавила, что спорт — это про соревнования лучших с лучшими, а все лучшие находятся в России.

«Жаль, что я всё ещё жду, когда моя олимпийская медаль, завоёванная в командном турнире, окажется у меня», — написала Книрим на своей странице в «Твиттере».

После окончания олимпийского командного турнира в Пекине, завершившегося 8 февраля победой сборной России, стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Награждение было отложено до завершения расследования. Сборная США, в которую входила Книрим, заняла второе место.