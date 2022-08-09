Тренер Виктория Буцаева сообщила, что её ученик чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Илья Яблоков перенесёт операцию ноги.

«Илья завтра ложится на операцию. Это достаточно рядовая операция ноги. При хорошем раскладе он через две недели может выйти на лёд», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

18-летний Яблоков является чемпионом Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, победителем и двукратным призёром этапов юниорской серии Гран-при.

Ранее стало известно, что в конце августа операцию на бедре перенесёт чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная. Напомним, в межсезонье-2022 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но год спустя вернулась обратно.