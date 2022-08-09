«Не думала, что всё случится именно так». Александра Степанова — о предложении на льду

Многократный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала о предложении руки и сердца, которое сделал ей прямо на льду после одного из шоу Ильи Авербуха» «Чемпионы» её жених Влад Малинов.

«Я действительно ничего не знала. Это был, наверное, самый лучший момент в моей жизни — я была невероятно счастлива. И да, это было действительно очень неожиданно. Шок продолжался несколько дней (смеётся).

Сложно ли выступать в таком состоянии? Всё случилось в самом конце шоу, поэтому у меня была целая ночь, чтобы переспать с этой мыслью. А дальше я каталась абсолютно счастливая, радостная, на подъёме.

Есть ли в планах свадьба? Мы говорили об этом, но очень много занятости что у меня, что у моего… теперь уже жениха (улыбается). Точную дату не обсуждали, но просто очень хочется, чтобы вся семья и близкие друзья на таком важном событии были рядом. Поэтому, конечно, потребуется время, чтобы всех собрать, и пока что точной даты у нас нет.

Планирую ли менять фамилию? Не знаю. Честно, даже как-то про это не думала (смеётся).

Как удалось сохранить тайну, что у меня есть молодой человек? Я не скрывала, но и не афишировала. Просто не было тяги распространять эту информацию. Всегда как-то хотелось личную жизнь оставить при себе, потому что это, наверное, единственное, что можно не афишировать и не выкладывать на публику в тех же соцсетях. Да, предложение получилось на публике, но я об этом ни в коем случае не жалею — это мой самый счастливый момент.

Я представляла раньше, как это может быть, но не думала, что всё случится именно так — в этом и была главная неожиданность. А потом я много плакала — в тот самый момент, вечером, и после этого долго отходила. Потому что было невероятно красиво.

Единственное, что я могу сказать о женихе — он не спортсмен и со спортом не связан. А остальное я всё-таки оставлю при себе (смеётся)», — приводит слова Степановой Sport24.