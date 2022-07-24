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За кого выходит замуж фигуристка Александра Степанова, кто сделал предложение, как радовались Медведева и Щербакова

«Прошло время, я остыла». Почему фигуристка Степанова выходит замуж не за партнёра
Дарья Кирюхина
За кого выходит замуж фигуристка Степанова
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Александра была в своё время влюблена в партнёра Ивана Букина, но в итоге предложение приняла от другого.

Сезон любви в фигурном катании продолжается! Счастливой обладательницей обручального кольца на этот раз стала прекрасная представительница танцев на льду Александра Степанова. В отличие от коллеги Виктории Синициной, предложение руки и сердца она получила не от партнёра Ивана Букина. Хотя многие болельщики давно мечтали поженить ребят, сердце Саши оказалось занято совсем другим молодым человеком.

Кроме Букина, фигуристке приписывали роман и с другим фигуристом — одногруппником Игорем Ерёменко. Но ни страстные танцы с Букиным, ни совместные фото с Ерёменко не подтвердили бурные фантазии болельщиков.

Парню Саши не понадобились коньки, чтобы покорить сердце красавицы. Однако замуж он позвал её прямо на льду: рухнул на колено и растрогал любимую до слёз.

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Неизменный партнёр на льду, но не в жизни

Александра Степанова родилась в Санкт-Петербурге в семье спортсменов-любителей. Мама девочки в юности играла в волейбол, а папа занимался конькобежным спортом, но из-за травмы не смог выйти на серьёзный уровень. Дочку на каток они привели в четыре года с чётким желанием вырастить из неё спортсменку. Когда Саше исполнилось семь лет, вся семья перебралась в Москву, где вскоре в карьере маленькой фигуристки произошли серьёзные перемены.

У подрастающей Саши всё хуже получалось прыгать, зато она каталась на высокой скорости и проявляла чудеса артистизма. Тогда из одиночного вида она перешла в танцы на льду. Партнёра ей искали недолго: симпатичная девочка обратила на себя внимание сына известного фигуриста Андрея Букина — Ивана, и они встали в пару. А уже через год новый дуэт попал в сборную России.

Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Саша прошла вместе с Ваней через многие испытания. И тяжёлую травму спины, из-за которой она не могла тренироваться 2,5 месяца, и обидный недопуск на Олимпиаду в Пхёнчхане, и ожесточённую конкуренцию перед Играми в Пекине, когда вовсю набирал обороты молодой дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Естественно, все трудности очень сблизили ребят, и они обрели почти родственные отношения. Но именно родственные, а не любовные, как долгое время считали болельщики.

Лишь появление у Букина сына от хореографа Алёны Самарской развеяло убеждение, что Саша и Ваня пара только на льду, а не в жизни.

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«Наши чувства не совпали по времени»

Шансы стать парой в жизни на самом деле у Саши и Вани имелись. Они даже влюблялись друг в друга, но, увы, их чувства разошлись во времени. Первые нотки любви зародились у Саши. Это произошло ещё в юношестве, но симпатию к партнёру она скрывала, а позже все чувства сошли на нет.

А вот Иван, напротив, через пару лет решил завоевать сердце Саши. К делу подошёл очень романтично: подарил ей 181 розу, когда они выступали на шоу в Корее. Старания парня девушка оценила, но ответить взаимностью не могла. Ей было жаль расстраивать Ваню, а потом и неловко вместе кататься, но сердцу не прикажешь.

Александра Степанова и Иван Букин

Александра Степанова и Иван Букин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Но в то время он относился ко мне только как к партнёрше. А потом прошло время, я остыла. И тут Иван решил подарить мне огромный букет роз и признаться в любви. Если честно, я испытала сожаление в тот момент, что наши чувства не совпали по времени. Потом на тренировках витало напряжение, но сейчас всё это в прошлом», — рассказывала Степанова «Экспресс-газете»

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«Когда живёт любовь, никакие слова и микрофоны не нужны»

Лав-стори с Иваном Букиным в жизни Александры Степановой не состоялась. Зато состоялась другая: за пределами катка и без пристального внимания публики. Болельщикам удалось увидеть лишь её кульминацию: эффектное предложение руки и сердца в ледовом шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха.

Для Саши произошло всё неожиданно. Но Авербух участвовал в подготовке сюрприза и тщательно скрывал его от фигуристки. Когда же настал час «X» в финальном выходе всех спортсменов к зрителям, Илья произнёс загадочную речь.

«Не думал, что будет то мгновение, которое сейчас произойдёт. Но этот полёт звёзд — это всё о любви. Пусть живёт любовь!» — провозгласил Авербух перед зрителями.

Илья Авербух и Александра Степанова

Илья Авербух и Александра Степанова

Фото: Соцсети поклонников дуэта Степанова/Букин

После слов Авербуха на лёд вышел неизвестный молодой человек с шикарным букетом белых роз и направился к Александре, которая уже со слезами счастья ехала к нему навстречу. Пара крепко обнялась и поцеловалась, закрывшись от внимательных взглядов окружающих букетом. Избранник девушки что-то нежно прошептал ей на ушко, а затем достал кольцо и опустился на одно колено.

Под восторженными криками публики не было слышно, что влюблённые говорят друг другу. Но Саша взяла кольцо и вместе с женихом вновь присоединилась к остальным фигуристам. Иван Букин, между прочим, очень обрадовался за партнёршу. Но больше всех помолвку Саши праздновали Евгения Медведева и Анна Щербакова. Женя и Аня буквально прыгали от счастья! Романтическое предложение им очень понравилось.

Зрители тоже с удовольствием разделили этот прекрасный момент и осыпали Сашу с любимым аплодисментами.

«Когда живёт любовь, я думаю, здесь никакие слова и микрофоны не нужны. Счастья!» — сказал Авербух и дал сигнал спортсменам оставить жениха с невестой.

Финальный круг почёта фигуристы проехали под известную советскую песню «Мы желаем счастья вам!» Всё это время Александра Степанова трогательно плакала.

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Завидная невеста

Кто же загадочный жених Саши? Сначала молодого человека приняли за фигуриста Игоря Ерёменко, который тренируется с ней и Букиным в одной группе. Это выглядело логичным, ведь она часто появлялась в его компании и отдыхала с ним. Впрочем, в скорой свадьбе их не подозревали. Той страсти, что творилась между Сашей и Ваней на соревнованиях и ледовых шоу, с Ерёменко у неё не наблюдалось. И действительно: Игорь искренне поздравил девушку в соцсетях, как только узнал о помолвке.

«Сашка, Влад! Обожаю, люблю и ценю! Невероятно счастлив за вас», — написал Ерёменко в своих социальных сетях.

Истинной второй половинкой фигуристки оказался Влад Малинов. Не фигурист, но племянник Светланы Соколовской — тренера олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка.

Как познакомились Саша и Влад, история умалчивает. Но Владу безумно повезло, что она станет его супругой. Спортсменка, красавица и просто очаровательная и добрая девушка — Саша всегда считалась одной из самых завидных невест в фигурном катании.

А уж в свадебном платье она точно сразит всех наповал!

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