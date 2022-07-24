Александра была в своё время влюблена в партнёра Ивана Букина, но в итоге предложение приняла от другого.

«Прошло время, я остыла». Почему фигуристка Степанова выходит замуж не за партнёра

Сезон любви в фигурном катании продолжается! Счастливой обладательницей обручального кольца на этот раз стала прекрасная представительница танцев на льду Александра Степанова. В отличие от коллеги Виктории Синициной, предложение руки и сердца она получила не от партнёра Ивана Букина. Хотя многие болельщики давно мечтали поженить ребят, сердце Саши оказалось занято совсем другим молодым человеком.

Кроме Букина, фигуристке приписывали роман и с другим фигуристом — одногруппником Игорем Ерёменко. Но ни страстные танцы с Букиным, ни совместные фото с Ерёменко не подтвердили бурные фантазии болельщиков.

Парню Саши не понадобились коньки, чтобы покорить сердце красавицы. Однако замуж он позвал её прямо на льду: рухнул на колено и растрогал любимую до слёз.

Неизменный партнёр на льду, но не в жизни

Александра Степанова родилась в Санкт-Петербурге в семье спортсменов-любителей. Мама девочки в юности играла в волейбол, а папа занимался конькобежным спортом, но из-за травмы не смог выйти на серьёзный уровень. Дочку на каток они привели в четыре года с чётким желанием вырастить из неё спортсменку. Когда Саше исполнилось семь лет, вся семья перебралась в Москву, где вскоре в карьере маленькой фигуристки произошли серьёзные перемены.

У подрастающей Саши всё хуже получалось прыгать, зато она каталась на высокой скорости и проявляла чудеса артистизма. Тогда из одиночного вида она перешла в танцы на льду. Партнёра ей искали недолго: симпатичная девочка обратила на себя внимание сына известного фигуриста Андрея Букина — Ивана, и они встали в пару. А уже через год новый дуэт попал в сборную России.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Саша прошла вместе с Ваней через многие испытания. И тяжёлую травму спины, из-за которой она не могла тренироваться 2,5 месяца, и обидный недопуск на Олимпиаду в Пхёнчхане, и ожесточённую конкуренцию перед Играми в Пекине, когда вовсю набирал обороты молодой дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Естественно, все трудности очень сблизили ребят, и они обрели почти родственные отношения. Но именно родственные, а не любовные, как долгое время считали болельщики.

Лишь появление у Букина сына от хореографа Алёны Самарской развеяло убеждение, что Саша и Ваня пара только на льду, а не в жизни.

«Наши чувства не совпали по времени»

Шансы стать парой в жизни на самом деле у Саши и Вани имелись. Они даже влюблялись друг в друга, но, увы, их чувства разошлись во времени. Первые нотки любви зародились у Саши. Это произошло ещё в юношестве, но симпатию к партнёру она скрывала, а позже все чувства сошли на нет.

А вот Иван, напротив, через пару лет решил завоевать сердце Саши. К делу подошёл очень романтично: подарил ей 181 розу, когда они выступали на шоу в Корее. Старания парня девушка оценила, но ответить взаимностью не могла. Ей было жаль расстраивать Ваню, а потом и неловко вместе кататься, но сердцу не прикажешь.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Но в то время он относился ко мне только как к партнёрше. А потом прошло время, я остыла. И тут Иван решил подарить мне огромный букет роз и признаться в любви. Если честно, я испытала сожаление в тот момент, что наши чувства не совпали по времени. Потом на тренировках витало напряжение, но сейчас всё это в прошлом», — рассказывала Степанова «Экспресс-газете»

«Когда живёт любовь, никакие слова и микрофоны не нужны»

Лав-стори с Иваном Букиным в жизни Александры Степановой не состоялась. Зато состоялась другая: за пределами катка и без пристального внимания публики. Болельщикам удалось увидеть лишь её кульминацию: эффектное предложение руки и сердца в ледовом шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха.

Для Саши произошло всё неожиданно. Но Авербух участвовал в подготовке сюрприза и тщательно скрывал его от фигуристки. Когда же настал час «X» в финальном выходе всех спортсменов к зрителям, Илья произнёс загадочную речь.

«Не думал, что будет то мгновение, которое сейчас произойдёт. Но этот полёт звёзд — это всё о любви. Пусть живёт любовь!» — провозгласил Авербух перед зрителями.

Илья Авербух и Александра Степанова Фото: Соцсети поклонников дуэта Степанова/Букин

После слов Авербуха на лёд вышел неизвестный молодой человек с шикарным букетом белых роз и направился к Александре, которая уже со слезами счастья ехала к нему навстречу. Пара крепко обнялась и поцеловалась, закрывшись от внимательных взглядов окружающих букетом. Избранник девушки что-то нежно прошептал ей на ушко, а затем достал кольцо и опустился на одно колено.

Под восторженными криками публики не было слышно, что влюблённые говорят друг другу. Но Саша взяла кольцо и вместе с женихом вновь присоединилась к остальным фигуристам. Иван Букин, между прочим, очень обрадовался за партнёршу. Но больше всех помолвку Саши праздновали Евгения Медведева и Анна Щербакова. Женя и Аня буквально прыгали от счастья! Романтическое предложение им очень понравилось.

Зрители тоже с удовольствием разделили этот прекрасный момент и осыпали Сашу с любимым аплодисментами.

«Когда живёт любовь, я думаю, здесь никакие слова и микрофоны не нужны. Счастья!» — сказал Авербух и дал сигнал спортсменам оставить жениха с невестой.

Финальный круг почёта фигуристы проехали под известную советскую песню «Мы желаем счастья вам!» Всё это время Александра Степанова трогательно плакала.

Завидная невеста

Кто же загадочный жених Саши? Сначала молодого человека приняли за фигуриста Игоря Ерёменко, который тренируется с ней и Букиным в одной группе. Это выглядело логичным, ведь она часто появлялась в его компании и отдыхала с ним. Впрочем, в скорой свадьбе их не подозревали. Той страсти, что творилась между Сашей и Ваней на соревнованиях и ледовых шоу, с Ерёменко у неё не наблюдалось. И действительно: Игорь искренне поздравил девушку в соцсетях, как только узнал о помолвке.

«Сашка, Влад! Обожаю, люблю и ценю! Невероятно счастлив за вас», — написал Ерёменко в своих социальных сетях.

Истинной второй половинкой фигуристки оказался Влад Малинов. Не фигурист, но племянник Светланы Соколовской — тренера олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка.

Как познакомились Саша и Влад, история умалчивает. Но Владу безумно повезло, что она станет его супругой. Спортсменка, красавица и просто очаровательная и добрая девушка — Саша всегда считалась одной из самых завидных невест в фигурном катании.

А уж в свадебном платье она точно сразит всех наповал!