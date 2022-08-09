Александра Степанова: на велосипеде прокатиться или на роликах — для меня это уже страшно

Многократный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, объяснила, почему по примеру многих других фигуристов не готова попробовать себя в другом виде спорта в межсезонье.
«Я не такой экстремал, больше переживаю за свою спину, здоровье в целом, и вообще за всё. К тому же, фигурное катание для нас не закончилось — мы продолжаем, катаемся, тренируемся, и поэтому я, наверное, не рискну. Ну и я просто, может, боюсь, не знаю (смеётся). Мне, правда, тяжело довериться, пойти на что-то. Доверяю только своему партнёру.
Можно ли будет меня увидеть в «Ледниковом периоде»? Не знаю пока что ничего про «Ледниковый период», ничего не могу сказать. Но что-то новое, даже банально на велосипеде прокатиться или на роликах — для меня это уже страшно», — приводит слова Степановой Sport24.
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