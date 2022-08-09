«Глупейший человек этот Зеленский». Татьяна Тарасова — о санкциях к Виктору Петренко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала президента Украины Владимира Зеленского глупейшим человеком после решения лишить фигуриста Виктора Петренко украинской государственной стипендии из-за участия в шоу в России.

«Глупейший человек этот Зеленский. Уважения к чемпионам — ноль. Не вернется к ним Петренко никогда больше. Продолжит участвовать в шоу. Как может человек, который никогда не был связан со спортом в принципе, лишать заслуженных денег чемпионов? Цирк во главе с циркачами происходит», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».

Уроженец Одессы 53-летний Петренко завоевал золото Олимпийских игр в мужском одиночном катании в 1992 году, выступая за Объединённую команду. Завершал карьеру Виктор уже в сборной Украины. Затем переехал жить в США.

Из-за участия в российском ледовом шоу «Аленький цветочек» Петренко был исключён из Украинской федерации фигурного катания, где занимал должность вице-президента, а также лишён государственной стипендии личным указом Зеленского.