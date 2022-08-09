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«Мишин сказал: “Давай K-pop попробуем”. Семененко — о новой произвольной программе

«Мишин сказал: “Давай K-pop попробуем”. Семененко — о новой произвольной программе
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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как был выбран музыкальный трек для его новой произвольной программы.

Ученик Алексея и Татьяны Мишиных будет кататься под песню Good boy gone bad («Хороший парень становится плохим») K-pop-группы ТХТ. В межсезонье Семененко выступал с показательным номером Frost под композицию той же команды.

«Мне вообще очень нравится эта группа, знаю много их треков. Выбрал Good boy gone bad, так как сама музыка необычная, классная, и это их последний хит.

Как долго пришлось уговаривать Алексея и Татьяну Мишиных? Я вам больше скажу, мы искали музыку на произвольную программу, было отклонено несколько вариантов. И потом Алексей Николаевич говорит: “Давай K-pop попробуем”. Мне эта идея сразу понравилась. Потом я искал треки, ждал выхода нового альбома группы ТХТ. Решили остановиться на тех, которые есть сейчас.

Каким парнем назвал бы себя — плохим или хорошим? Вайбовым (смеётся). А в программе: в первой части — хороший, во второй — плохой.

Движения из официального клипа? Будет несколько отсылок», — приводит слова Семененко РИА «Новости».

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