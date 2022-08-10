«Хотели подобрать музыку в новом для меня стиле». Андрей Мозалёв — о новых программах

Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал о программах нового сезона. Короткую программу ученик Кирилла Давыденко будет катать под композиции группы Led Zeppelin, а произвольная поставлена на музыку композитора Янна Тирсена.
«Сначала поставили короткую. До контрольных прокатов в Петербурге я не буду называть выбранные нами композиции – программа состоит из двух. Назову лишь группу — Led Zeppelin. Одну из композиций предложил Кирилл Анатольевич. Но я решил сам послушать и другие альбомы. Одна из песен мне очень понравилась, и мы решили скомпоновать обе композиции. Нам хотелось, чтобы программа получилась не только разноплановой, но и в определённом смысле новой для меня.
Думаю, должно получиться хорошо. И хотя вторая композиция у многих меломанов на слуху, но фигуристы не так часто её брали. Как я уже сказал, мы хотели подобрать музыку в новом для меня стиле, что давало бы возможность развиваться в разных направлениях, не зацикливаться на чём-то одном, пусть даже и выигрышном. Если говорить о сюжете, то слова песен объяснят, о чём программа.
Музыку для произвольной также нашел Кирилл Анатольевич. Случайно. Включил на тренировке, и она сразу всем запала. Я потом несколько раз её дома прослушал, и в наушниках, и через колонки. Оригинальная вещь, некоторые кусочки мне очень понравились.
Назову композитора — Янн Тирсен. Кстати, для этой программы мы придумали интересную историю… Вдруг я ощущаю, что одна моя рука начинает жить своей жизнью, будто в неё кто-то или что-то вселяется. Поначалу меня это страшно раздражает, но постепенно на смену этому чувству приходит понимание, что надо с этим как-то дальше жить, находить компромиссы и контакт, потому что конфронтация ни к чему хорошему не приведёт. Но это не конец истории, потому что все это оказывается лишь сном. В реальности ничего такого не происходило. Думаю, каждый зритель прочтет историю по-своему», — приводит слова Мозалёва пресс-служба ФФККР.
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