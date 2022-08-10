Тарасова отреагировала на лишение госнаград Литвы Дробязко и Ванагаса из-за шоу Навки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые выступили в Сочи в шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки. В 2000 году дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
«Для них выступления в шоу у Тани Навки и Ильи Авербуха были единственной работой, в Литве такой нет, это решение — бред сумасшедшего. Всю свою жизнь они здесь по работе, им некуда идти, в их стране нет шоу, только можно соболезнования выразить, такие решения принимаются в стране, в которой нет законов — это беззаконие. Кто такой этот президент Литвы, чтобы лишать гражданства? Сегодня он президент, а завтра никто.
У них там, между прочим, жильё, здесь жилья нет. Я вообще не знаю, что это за идиотизм такой, даже нет слов. Если это самая большая проблема в Литве, то я их поздравляю, они её решили, больше им делать нечего", — цитирует Тарасову ТАСС.
Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке:
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