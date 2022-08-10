Губерниев отреагировал на желание Загитовой взять интервью у Путина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой взять интервью у президента России Владимира Путина.

20-летняя Загитова перешла на третий курс факультета журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).



«Я думаю, что ей нужно пойти дальше: Путин, Байден, Си Цзиньпин, Папа Римский, Шольц, Макрон. Алина, как талантливая девушка, может развиваться в этом смысле дальше. Но ей нужно понимать, что для того, чтобы быть убедительной, когда она будет брать интервью, нужно до конца владеть мастерством телевизионной ведущей. А без меня ей это сделать будет очень сложно», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.