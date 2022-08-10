Губерниев отреагировал на желание Загитовой взять интервью у Путина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой взять интервью у президента России Владимира Путина.
20-летняя Загитова перешла на третий курс факультета журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
«Я думаю, что ей нужно пойти дальше: Путин, Байден, Си Цзиньпин, Папа Римский, Шольц, Макрон. Алина, как талантливая девушка, может развиваться в этом смысле дальше. Но ей нужно понимать, что для того, чтобы быть убедительной, когда она будет брать интервью, нужно до конца владеть мастерством телевизионной ведущей. А без меня ей это сделать будет очень сложно», — приводит слова Губерниева Metaratings.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.
- 10 августа 2022
-
20:27
-
18:37
-
18:09
-
17:54
-
17:25
-
15:01
-
14:02
-
13:46
-
13:26
-
13:00
-
11:43
-
09:01
-
00:29
- 9 августа 2022
-
22:37
-
22:22
-
21:50
-
21:23
-
21:13
-
20:48
-
20:33
-
20:24
-
19:57
-
19:39
-
18:41
-
18:05
-
17:48
-
15:54
-
14:37
-
13:15
-
12:35
-
10:35
-
10:31
-
09:01
-
08:41
-
08:10