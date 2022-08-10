Песков — о санкциях к Дробязко и Ванагасу: очень многие страны переходят границы разумного

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые решением президента Литвы Гинтанаса Науседы лишены госнаград из-за участия в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.

«Мы видим, что очень многие страны переходят какие-то границы разумного. Можно ли отрицать Чайковского? Нельзя. Можно ли отрицать Россию? Нельзя. Хотите вы или нет – это просто невозможно.

Можно ли отрицать те награды, которые спортсмены заработали, выступая за ту же Литву? Они делали так, чтобы флаг Литвы поднимался. Тоже невозможно. Вы можете указом это аннулировать, но это невозможно. Всё равно у них останутся те люди, которые любят и восхищаются их творчеством», — приводят слова Пескова «Вести».