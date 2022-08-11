«Бред». Чен — о лишении президентом Литвы госнаград Дробязко и Ванагаса из-за шоу Навки

Серебряный призёр чемпионата мира 1993 года в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала новость о том, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые выступили в Сочи в шоу Татьяны Навки. В 2000 году дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. Также не исключается, что Дробязко лишат гражданства Литвы.

«Конечно, спортсменов очень жалко. Здесь две, наверное, такие темы. Первое, мне дико странно, что вообще президент страны занимается такими мелкими делами. Не его это, естественно, дело и полномочия заниматься тем, чтобы развенчивать фигуристов и так далее. Это просто ниже всех этих дипломатических вещей, которые должны существовать для президента. Он должен заниматься совсем другими вопросами. Да, конечно, был какой-то навет. Вообще, профессия очень и очень зависимая. Они выступают здесь очень много лет, кроме шоу, у них ничего нет. В Литве сейчас таких вещей не проводится. Иногда по миру это проводится, и они туда ездили.

Для меня, конечно, эта ситуация очень-очень странная, во-первых, тем, что это на таком высоком уровне — ну бред полный. Во-вторых, конечно же, президент страны, вместо того чтобы как раз развивать демократию и подтвердить демократию в своей стране, что вот, наши спортсмены выступают в России, выступают в других странах и мы абсолютно демократическая страна и мы это спокойно позволяем и никаких на них наветов не будет — наоборот, да, как бы сужает эту тему и делает свою страну категорически недемократичной, это очень плохо. Спортсмены попадают в эти ситуации ужасно нехорошие. Здесь я даже не соглашусь, потому что у нас действительно хоккеисты играют за рубежом, и тем не менее никто их не обвиняет», — сказала Чен в эфире «Матч ТВ».

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