Тренеры Марка Кондратюка награждены почётными грамотами Министерства обороны

Тренеры школы фигурного катания ЦСКА Светлана Соколовская и Лилия Биктагирова награждены почётными грамотами Министерства обороны за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Грамоты подписаны министром обороны России Сергеем Шойгу.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале группы Светланы Соколовской.

Под руководством Соколовской и Биктагировой тренируется олимпийский чемпион в команде 18-летний Марк Кондратюк. В сезоне-2021/2022 фигурист подтвердил право России на третью путёвку на Олимпиаду-2022, став бронзовым призёром отборочного турнира. Затем Марк выиграл чемпионат России, получив место в сборной страны, а затем стал и чемпионом Европы. На Играх в Пекине Кондратюк помог национальной команде выиграть золото, а в личном турнире занял только 15-е место.