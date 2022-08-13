«Было необходимо отдохнуть душой и расслабить мышцы!» Загитова опубликовала банное фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях банное фото из Сочи. Там проходят гастроли шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в нём роль Настеньки играет именно Загитова.

«Вы знаете, что я обожаю ходить в баню! А после такого насыщенного графика просто необходимо расслабить мышцы и отдохнуть душой!» — подписала фото Загитова.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.