«Было необходимо отдохнуть душой и расслабить мышцы!» Загитова опубликовала банное фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях банное фото из Сочи. Там проходят гастроли шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в нём роль Настеньки играет именно Загитова.
«Вы знаете, что я обожаю ходить в баню! А после такого насыщенного графика просто необходимо расслабить мышцы и отдохнуть душой!» — подписала фото Загитова.
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
- 13 августа 2022
-
12:19
-
11:49
-
11:39
- 12 августа 2022
-
23:25
-
21:40
-
19:18
-
18:05
-
17:26
-
16:00
-
15:09
-
14:09
-
13:18
-
13:11
-
12:04
-
11:13
-
11:01
-
09:50
-
09:38
-
09:11
-
08:00
- 11 августа 2022
-
22:51
-
18:49
-
18:35
-
17:25
-
16:55
-
15:39
-
15:07
-
15:00
-
14:46
-
14:01
-
12:50
-
12:09
-
10:25
-
09:55
-
00:16