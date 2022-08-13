Алёна Косторная ответила на вопрос о своём диагнозе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Косторная назвала точный диагноз своего повреждения. Ранее появилась информация, что ей в конце августа предстоит операция в связи с травмой бедра.
«Их оказалось много. Основной, по поводу которого предстоит оперироваться, — разрыв суставной губы и ещё что-то со сложными названиями, которых я просто не запомнила. По словам врачей, которые меня обследовали, нужно будет принимать решения по сопутствующим травмам уже в ходе операции. Может, всё окажется проще, чем кажется сейчас, а может, наоборот, сложнее. Единственное, чего мне очень не хотелось бы, — оказаться в больнице 24 августа, в свой день рождения. Поэтому, если до этого дня сделать операцию не получится, буду просить прооперировать меня 25-го», —приводит слова Косторной «RT на русском».
Напомним, в межсезонье-2022 Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но год спустя вернулась обратно.
- 13 августа 2022
-
12:19
-
11:49
-
11:39
- 12 августа 2022
-
23:25
-
21:40
-
19:18
-
18:05
-
17:26
-
16:00
-
15:09
-
14:09
-
13:18
-
13:11
-
12:04
-
11:13
-
11:01
-
09:50
-
09:38
-
09:11
-
08:00
- 11 августа 2022
-
22:51
-
18:49
-
18:35
-
17:25
-
16:55
-
15:39
-
15:07
-
15:00
-
14:46
-
14:01
-
12:50
-
12:09
-
10:25
-
09:55
-
00:16