Алёна Косторная ответила на вопрос о своём диагнозе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Косторная назвала точный диагноз своего повреждения. Ранее появилась информация, что ей в конце августа предстоит операция в связи с травмой бедра.

«Их оказалось много. Основной, по поводу которого предстоит оперироваться, — разрыв суставной губы и ещё что-то со сложными названиями, которых я просто не запомнила. По словам врачей, которые меня обследовали, нужно будет принимать решения по сопутствующим травмам уже в ходе операции. Может, всё окажется проще, чем кажется сейчас, а может, наоборот, сложнее. Единственное, чего мне очень не хотелось бы, — оказаться в больнице 24 августа, в свой день рождения. Поэтому, если до этого дня сделать операцию не получится, буду просить прооперировать меня 25-го», —приводит слова Косторной «RT на русском».

Напомним, в межсезонье-2022 Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но год спустя вернулась обратно.