«Не пускают, ну и ничего страшного». Гачинский — об отстранении российских фигуристов

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2011 в мужском одиночном катании Артур Гачинский нашёл позитивные моменты в отстранении российских фигуристов от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/2023.

«Отстранение России от международных соревнований ослабит уровень наших спортсменов? Не могу с этим согласиться. Наша федерация делает всё возможное в тех реалиях, которые есть. Турниров будет достаточно. Та конкуренция, которая есть в одиночном катании, парах и танцах, высока и на внутрироссийском уровне. Теперь все будут ещё сильнее конкурировать между собой. Будет отбор на чемпионат России, сам чемпионат России, то же самое на юниорском уровне. В плане конкуренции все соревнования будут очень интересными. На этапах Гран-при было по два-три сильных наших спортсмена, а теперь каждый российский старт будет собирать сразу всех лучших. Это такая в некотором смысле бойня, российский междусобойчик. Очень интересно будет посмотреть, кто выиграет, а кто проиграет.

Как спортсменам заставить себя тренироваться ради чемпионата России? Знаете, как что-то плохое случилось, так оно и закончится. Всегда приходит такой момент. То, что сейчас не допускают наших спортсменов, не очень приятно, но это на один сезончик. Ну, на два. Всё равно рано или поздно они будут вынуждены нас допустить. Карантин для нашей сборной закончится. Такие же мысли у меня и по поводу возрастного ценза. Да, кто-то сейчас попадает под какие-то санкции по возрасту, но они — дети. Всё равно же вырастут. Они же не замороженные у нас. Вырастут и смогут выступать. Я для себя сделал вывод — не пускают, ну и ничего страшного. Сейчас есть много изменений в правилах, к которым хочется адаптироваться. Есть много вопросов, которые нужно задавать специалистам. Если мы будем брать только предстоящий сезон, то этот год есть у нас, чтобы адаптироваться к новым правилам и выйти во всеоружии.

Я не оптимист. Просто считаю, что во всём плохом можно найти плюсы. Конечно, я буду расстраиваться немного, попсихую, но потом успокоюсь. Сложившуюся ситуацию нужно повернуть к себе лицом, как бы она изначально ни стояла», — приводит слова Гачинского «РИА Новости Спорт».