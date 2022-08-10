Турниры по фигурному катанию стартовали по новым правилам. Изменила ли что-то реформа ISU?

На дворе только август, а новый сезон уже фактически начался: в Северной Америке и Канаде проходят международные турниры по фигурному катанию. И проходят уже с новыми оценками – после конгресса ISU в силу вступили поправки в судействе компонентов.

Изменила ли в действительности что-то последняя реформа ISU? Придётся ли привыкать к чему-то новому в протоколах? И какая проблема существует в судействе на самом деле? Рассказываем в материале «Чемпионата».

Из пяти в три: как поменялись правила в судействе компонентов?

До сезона-2022/2023 судьи выставляли оценку по пяти критериям: навыки катания (Skating Skills), связки и переходы (Transitions), перформанс (Performance), композиция (Composition) и интерпретация музыки (Interpretation of the Music). На конгрессе ISU отмечали, что справедливо выставлять оценки по такому количеству критериев для судей очень сложно, поскольку одна бригада оценивает и качество исполнения каждого элемента, и программу в целом.



Теперь же осталось только три пункта: композиция (Composition), презентация (Presentation), в которой соединились интерпретация музыки и перформанс, и навыки катания (Skating Skills).



В каждом из видов установили новый коэффициент:

в женском одиночном катании оценки теперь умножаются на 1,33 в короткой программе и на 2,67 — в произвольной (было 0,8 и 1,6);

в мужском одиночном катании — на 1,67 и на 3,33 соответственно (вместо 1 и 2);

в парном катании — на 1,33 и на 2,67 (было — 0,8 и 1,6);

в танцах на льду — на 1,33 в ритм-танце и на 2 в произвольном (вместо 0,8 и 1,2).

Новые коэффициенты скрывают всю разницу

В ISU разработали такие коэффициенты, что разницы в компонентах по сравнению с предыдущей системой нет. Давайте взглянем на оценки американки Изабо Левито, действующей чемпионки мира среди юниоров – она уже успела выиграть международный турнир в Филадельфии по новой системе.

В Таллине на ЮЧМ Изабо поставили 32,17 балла за компоненты в короткой программе, в Филадельфии она получила 32,32 – разница минимальная. Если сравнивать оценки в произвольной – 63,21 балла (Таллин) против 66,62 (Филадельфия): здесь разброс уже больше в пользу новой системы.

Изабо Левито Фото: JOOSEP MARTINSON/GETTY IMAGES

Есть хороший пример и в мужском одиночном. Американец Томоки Хиваташи успел принять участие в турнире Broadmoor Open – среди мужчин там соревновались представители США и Канады. Прокат короткой от Хиваташи по новой системе можно сравнить с выступлением на чемпионате четырёх континентов в этом же году. Даже ошибки фигурист совершил одинаковые: во второй половине проката сорвал каскад с четверным тулупом.

40,37 балла в компонентах Томоки получил по новой системе и 37,66 – за аналогичный прокат по старой. Разница здесь обеспечивается никак не изменением числа компонентов, а всё теми же старыми принципами: на полудомашнем турнире бригада радушнее и в среднем за каждый пункт ставит оценку чуть выше, чем бригада на ЧЧК-2022. Из этого и складывается общая разница.

Такая разница в судействе как была раньше, так и осталась: на каких-то турнирах фигуристов оценивают чуть лояльнее, а где-то судьи жестят – хотя фигурист выступает перед ними один и тот же, да и катается примерно одинаково. Сокращение компонентов с пяти до трёх не повлияло на качество оценивания этих самых компонентов – во многом роль играет авторитет фигуриста, заработанный им на предыдущих стартах, а также авторитет федерации, которую он представляет.

Разделение судейских бригад – возможный ключ к решению проблемы, но не совсем

В новом сезоне ISU также протестирует ещё одно судейское новшество: разделение бригад на две части – на техническую и так называемую «компонентную». Одна часть судей будет оценивать исключительно качество исполняемых элементов, а другая – то самое скольжение, композицию программы и то, как фигурист эту программу на льду представляет.

Но, с другой стороны, если бы разделение заработало раньше, то, возможно, и не нужно было бы сокращать компоненты. Каждый арбитр концентрировался бы на своей зоне ответственности – и хватало бы внимания, чтобы и связки качественно оценить в отдельности, и интерпретацию музыки.

судейское новшество: разделение бригад на две части – на техническую и так называемую «компонентную» Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images

В действительности ISU нужно было бы придумать такую вещь, которая помогла бы оценивать каждый компонент в отдельности. Часто бывает, что фигурист хорош с точки зрения презентации и восприятия музыки, но связок между элементами крайне мало. Однако сами оценки выставлялись без сильного разброса: 8,5–9,0 за интерпретацию и 7,5–8,0 за связки.

Об этой проблеме говорила Бетина Попова в интервью «Чемпионату»: «Если мы берём судейство, каким оно должно быть — изначально один компонент не зависит от другого. Если у тебя скольжение хорошее, это не значит, что у тебя классные связки, или у тебя перформанс отличный, или композиция программы суперская. Нет, это ничего не значит: у тебя и музыкальность может быть плохая при хорошем скольжении».

Лишь в единичных случаях бывает сильный разброс: так, например, один из арбитров поставил Евгению Плющенко 4,5 балла за связки в короткой программе на Олимпиаде в Сочи, но зато презентацию оценил на 8,25. Как самая низкая, эта оценка на итоговый результат не повлияла: практически все остальные арбитры отметили Плющенко восьмёрками и девятками.

Евгений Плющенко на Олимпиаде в Сочи Фото: РИА Новости

Ещё одна вещь, которая сильно сковывала арбитров ранее – так называемый «оценочный коридор». Если судья выставлял оценки, серьезно отличающиеся от тех, которые давали его коллеги (более чем 1,5 балла от среднего значения), то это становилось поводом для расследования в отношении этого судьи. Это и привязало арбитров к той самой средней температуре по больнице. Шаг вправо, шаг влево от чего-то среднего, слишком широкий – и к тебе уже приковано пристальное внимание.

На конгрессе Нидерланды подали прошение об отмене «коридора», и большинством голосов это предложение поддержали. Поможет ли это оценивать каждый компонент в отдельности и сделать судейство компетентнее – покажут «Челленджеры» и этапы Гран-при с разношёрстными международными бригадами.

Российские турниры начнутся ещё нескоро, лишь к октябрю мы поймём, как заработает трëхкомпонентное оценивание у нас. В «ковидный» сезон на внутренних стартах в основном судили очень щедро – и такой подход вряд ли поменяется сейчас.

Так что пугаться новой системы оценивания компонентов не стоит: в целом она пока никак не изменила фигурное катание и вряд ли изменит в будущем. Скорее всего, фигуристы продолжат приезжать в те же баллы, что и раньше, а рост компонентов будет обуславливаться не только прогрессом спортсмена, но и набором авторитета.