«Доминируй, унижай!» Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с победой в матче с ЦСКА

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала в своих социальных сетях новый пост. Спортсменка выложила снимок с трибун на домашнем матче санкт-петербургского «Зенита» с московским ЦСКА в рамках пятого тура РПЛ сезона-2022/2023. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Оп, давай-давай! Доминируй, унижай! «Зенит», с победой!» — подписала фото Константинова.
Фото: из личного архива Станиславы Константиновой
22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.
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