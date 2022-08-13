Гимнастка Ангелина Мельникова поддержала «Факел» на трибунах в матче пятого тура РПЛ

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию. Спортсменка показала снимок с трибун на домашнем матче «Факела», который встречался с «Уралом» (0:0) в рамках пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
Ангелина является уроженкой Воронежа, ранее она говорила, что не следит за футболом, но «спортивный ажиотаж в городе не оставил её равнодушной».
Фото: из личного архива Ангелины Мельниковой
22-летняя Мельникова также является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряным призёром ОИ-2016 в командном первенстве, двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года.
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