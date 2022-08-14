Анна Щербакова рассказала, есть ли у неё ритуал перед выходом на лёд

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, есть ли у неё какая-то традиция или ритуал перед выходом на лёд.



«Я всегда верю в свои силы, не рассчитывая на приметы. Если говорить о ритуалах, я бы скорее назвала это подготовкой. Все готовятся к соревнованиям примерно одинаково, но с годами, с опытом вырабатываются свои привычки. И ты уже по полочкам знаешь каждую минутку, как правильно размяться, подготовиться, настроиться на соревнование. Последние несколько лет у меня уже была своя тактика, которой придерживалась. Я приезжала на турнир, у нас до начала есть примерно три дня, и знала свои задачи на каждый день.

Вне того, что у нас на катке, я занималась в отеле, ходила в зал, знала, в какой момент мне нужно потренироваться, в какой отдохнуть. Просто вырабатывается свой ритм, ты знаешь, как настроить и тело, и голову отдельно. Это просто тренировки и правильная ментальная готовность», — цитирует Щербакову сайт Образовательного центра «Сириус».