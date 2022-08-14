Илья Авербух провёл тренировку на фестивале фейерверков в Москве. Видео
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Призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух провёл открытую тренировку в рамках международного фестиваля фейерверков, который проходит в Москве с 13 по 14 августа.
48-летний Авербух выступал в танцах на льду, его партнёршами были Ирина Лобачёва и Марина Анисина. В паре с Лобачёвой он серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала серии Гран-при 2003 года, чемпион России (1997, 2000–2002), в паре с Анисиной — двукратный чемпион мира среди юниоров (1990 и 1992 годы).
Ранее Авербух назвал дуэт, который станет лидером в танцах на льду после французов Габриэлы Пападакиси Гийома Сизерона.
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