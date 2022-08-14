«Вчера был настолько крутой вечер». Туктамышева — об экстремальном развлечении на сборах

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как провела один из свободных вечеров на тренировочном сборе. Спортсменка опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором занимается вейкбордингом.
«Вчера был настолько крутой вечер, что я даже не брала телефон в руки, сфоткала только потом пустой стол», — написала спортсменка.
Туктамышева – многолетняя ученица Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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