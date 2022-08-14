«Абсолютная чушь». Жулин опроверг информацию о завершении карьеры Синициной и Кацалапова

Александр Жулин, который является многолетним наставником российского танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов опроверг информацию о завершении их карьеры, которая ранее появилась в Сети.

«Это фейковая новость. Вырвали откуда-то из контекста. Мы уже созванивались с Никитой. Абсолютная чушь. Никита и Виктория продолжают карьеру», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летняя Синицина и 31-летний Кацалапов образовали дуэт в начале сезона-2014/2015. Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.