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«Осваиваем водные развлечения». Максим Траньков выложил милое фото с сыном

«Осваиваем водные развлечения». Максим Траньков выложил милое фото с сыном
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию со своим годовалым сыном Теодором.

«По конспектам Анжелики (дочь Транькова. — Прим. «Чемпионата») осваиваем водные развлечения с Тео», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива максима транькова

Напомним, в паре с Татьяной Волосожар Максим Траньков — двукратный олимпийский чемпион 2014 года (в личных и командных соревнованиях); чемпион мира 2013 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2011, 2012); четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2014, 2016); трёхкратный чемпион России (2011, 2013, 2016). В паре с Марией Мухортовой — серебряный (2008) и двукратный бронзовый (2009, 2010) призёр чемпионатов Европы; чемпион России (2007); чемпион мира среди юниоров (2005).

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