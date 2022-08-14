«Я живу в абсолютном счастье». Илья Авербух — об отцовстве

Призёр Олимпийских игр, хореограф, знаменитый фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал, как появление младшего сына отразилось на его жизни.

«Как меня изменило появление младшего сына? Я думаю, что меня сильно уже ничего менять не может. Я уже такой, какой я есть. Я очень счастлив появлению ещё одного сына в моей жизни. Это никак не отражается на моём старшем сыне, он уже выходит в жизнь. Лев сегодня подводит итоги первого года своей жизни. Моя главная задача — поставить моих ребят на ноги, дать им все возможности, какие у меня есть, научить всему тому, что я умею, и направить на тот путь, который мне кажется абсолютно правильным. Я, конечно, живу в абсолютном счастье, гармонии, которые есть в нашей семье с Лизой (актриса Елизавета Арзамасова — супруга Ильи Авербуха. — Прим. «Чемпионата»), за что я ей очень благодарен. И, конечно, Лев, как я сегодня написал, это «солнечный Лев», который вошёл в нашу жизнь, и ещё раз большое спасибо за это моей жене», — рассказал Илья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное эксклюзивное интервью с Ильёй Авербухом читайте на «Чемпионате».