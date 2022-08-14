«Я живу в абсолютном счастье». Илья Авербух — об отцовстве

Призёр Олимпийских игр, хореограф, знаменитый фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал, как появление младшего сына отразилось на его жизни.
«Как меня изменило появление младшего сына? Я думаю, что меня сильно уже ничего менять не может. Я уже такой, какой я есть. Я очень счастлив появлению ещё одного сына в моей жизни. Это никак не отражается на моём старшем сыне, он уже выходит в жизнь. Лев сегодня подводит итоги первого года своей жизни. Моя главная задача — поставить моих ребят на ноги, дать им все возможности, какие у меня есть, научить всему тому, что я умею, и направить на тот путь, который мне кажется абсолютно правильным. Я, конечно, живу в абсолютном счастье, гармонии, которые есть в нашей семье с Лизой (актриса Елизавета Арзамасова — супруга Ильи Авербуха. — Прим. «Чемпионата»), за что я ей очень благодарен. И, конечно, Лев, как я сегодня написал, это «солнечный Лев», который вошёл в нашу жизнь, и ещё раз большое спасибо за это моей жене», — рассказал Илья в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное эксклюзивное интервью с Ильёй Авербухом читайте на «Чемпионате».
- 14 августа 2022
-
21:59
-
21:28
-
20:59
-
20:51
-
18:45
-
16:39
-
16:20
-
16:15
-
16:07
-
15:58
-
15:33
-
14:40
-
13:43
-
12:33
-
10:24
-
09:52
- 13 августа 2022
-
23:15
-
22:50
-
22:50
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:18
-
21:04
-
20:39
-
20:30
-
18:03
-
17:40
-
17:26
-
15:48
-
15:42
-
13:51
-
12:19
-
11:49